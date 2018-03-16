В Баварии выбрали нового премьер-министра

Депутаты баварского ландтага (земельного парламента) выбрали Маркуса Зёдера новым премьер-министром Баварии, сообщила в пятницу телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
За Зёдера отдали голоса 99 человек из 169 возможных. В свой речи он поблагодарил за оказанное доверие. "Для меня является честью служба этой стране и людям", — сказал Зёдер.
На этой должности он сменит лидера ХСС Хорста Зеехофера, который занял должность главы МВД в новом правительстве. BR отмечает, что Зёдер, которому на момент вступления в должность 51 год, стал самым молодым премьер-министром Баварии.