Третья мировая война наступила для Климкина

Киев заявил о ведущей третью мировую войну России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия фактически ведет третью мировую войну против стран Запада. С таким заявлением он выступил в интервью «Украинской службе Би-би-си».

«И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком [Саддама] Хуссейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества», — указал Климкин. По мнению Климкина, на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери «всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами».

Также глава МИД Украины уверен, что возникнет некая коалиция, которая будет противодействовать «фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира». «Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы», — подчеркнул он.

13 марта Климкин объявил, что украинские эксперты готовы предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении Скрипаля и его дочери. Министр иностранных дел Украины обвинил в отравлении Скрипаля Россию. «Если будет доказано — я уверен, что будет — что за этим стоит Россия… Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится», — говорил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. От отравления они впали в кому.