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Третья мировая война наступила для Климкина
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Киев заявил о ведущей третью мировую войну России 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия фактически ведет третью мировую войну против стран Запада. С таким заявлением он выступил в интервью «Украинской службе Би-би-си».
По мнению Климкина, на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери «всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами».
«И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком [Саддама] Хуссейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества», — указал Климкин.
Также глава МИД Украины уверен, что возникнет некая коалиция, которая будет противодействовать «фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира». «Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы», — подчеркнул он.
13 марта Климкин объявил, что украинские эксперты готовы предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении Скрипаля и его дочери. Министр иностранных дел Украины обвинил в отравлении Скрипаля Россию. «Если будет доказано — я уверен, что будет — что за этим стоит Россия… Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится», — говорил глава внешнеполитического ведомства Украины.
Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. От отравления они впали в кому.
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