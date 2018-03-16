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В Финляндии предложили ввести безвизовый режим с Крымом
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В Финляндии предложили ввести безвизовый режим с Крымом 

RT на русском 23 часа назад
Фото: depositphotos.com
Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова выступила с предложением по организации безвизового режима для граждан Финляндии при поездках в Крым. Также она призвала организовать прямое авиасообщение между полуостровом и Хельсинки.
«Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность», — цитирует её РИА Новости.
Она подчеркнула, что финским туристам ещё предстоит открыть для себя крымские курорты.
«Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге», — добавила Скиппари-Смирнова.
По её словам, в Крыму планируется открыть Финский культурный центр.
Делегация из Финляндии впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Целью визита является налаживание культурных и дружеских связей.
Ранее «Крыминформ» передавал, что в мартовские праздники Крым посетили почти 20 тысяч туристов.
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