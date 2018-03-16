США прикроют Киев от скандала с ракетами КНДР 

"То есть что-то появится в СМИ, но время немного упущено — мировым трендом Северная Корея быть пока что перестала, уступив место антироссийской истерике. В данной ситуации, если факты по украинским двигателям подтвердятся, администрация США, что называется, даст Киеву по мозгам, там начнут искать источники утечки и в свою очередь нажмут на людей в Днепре, где находится "Южмаш". Сама же украинская власть никакого ущерба от этого возможного скандала не понесет, потому что США пока еще не заинтересованы в какой-то смене действующего режима — это сложно и затратно", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Богдан Безпалько допускает, что подобные технологии утекали через коррупционные схемы, неофициально. Что до резонанса, большого скандала, скорей всего, говорит эксперт, ждать не нужно.