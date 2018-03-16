США прикроют Киев от скандала с ракетами КНДР 

Подтверждение причастности Украины к производству северокорейских ракет не вызовет серьезного скандала на Западе — США, определяющие информационную политику западных СМИ, пока что не заинтересованы в глобальных атаках на киевскую власть. Такое мнение озвучил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
В последних баллистических ракетах КНДР с большой вероятностью присутствуют компоненты двигателя советской эпохи РД-250, который производился украинским предприятием "Южмаш". Такая информация содержится в окладе группы экспертов ООН.
В отчете, публикация которого ожидается 16 марта, указано, двигатель баллистических ракет КНДР создан на базе советского РД-250. Разработкой его занималось НПО "Энергомаш", документация двигателя для его серийного производства была передана в 1965 году в КБ "Южное" и ПО "Южмаш", расположенные в Днепре (бывший Днепропетровск).
"Украина подтвердила группе (экспертов), что двигатель КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя", — приводит ТАСС выдержки из документа. В докладе указано также, что Украина предпринимала попытки снять с себя подозрения, заявив, что двигатели РД-250 вывозились на территорию России, а вся документация для их производства "надежно хранится в специально оборудованных помещениях".
Ранее наличие украинских компонентов в северокорейских ракетах упоминалось в августе 2017 года, в статье The New York Times. Издание, ссылаясь на экспертов, сообщало, что, скорей всего, двигатели для ракет собирались на "Южмаше". Киев тогда эти заявления опровергнул.
Сложно и затратно
Богдан Безпалько допускает, что подобные технологии утекали через коррупционные схемы, неофициально. Что до резонанса, большого скандала, скорей всего, говорит эксперт, ждать не нужно.
"То есть что-то появится в СМИ, но время немного упущено — мировым трендом Северная Корея быть пока что перестала, уступив место антироссийской истерике. В данной ситуации, если факты по украинским двигателям подтвердятся, администрация США, что называется, даст Киеву по мозгам, там начнут искать источники утечки и в свою очередь нажмут на людей в Днепре, где находится "Южмаш". Сама же украинская власть никакого ущерба от этого возможного скандала не понесет, потому что США пока еще не заинтересованы в какой-то смене действующего режима — это сложно и затратно", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".
cbc.ca
Бояться нечего
Общая медийная политика американских и европейских СМИ исключает на данный момент серьезную критику Киева, говорит Богдан Безпалько. Западные медиа управляемы, проводят согласованные медиа-кампании, и заказов на антиукраинскую кампанию, скорей всего, не будет.
"Вероятно, даже если выйдет несколько журналистских расследований, они утонут в общем белом шуме. Вот если бы Россия оказалась к этому причастна, был бы очень громкий резонанс. А Украине точно бояться нечего", — заключил эксперт ФБА "Экономика сегодня".