Киев назвал «необходимое число» миротворцев

В Киеве назвали «необходимое число» миротворцев в Донбассе

"Я считаю, что, по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно, мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии… Но это не может быть 2 или 4 тысячи", — сказал Климкин в интервью украинскому бюро BBC, опубликованном в пятницу на сайте издания. Глава МИД Украины заявил, что в Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН , при этом он не исключает, в состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".

Глава МИД Украины отметил, что миссия должна состоять из военного, полицейского и гражданского компонентов. При этом Климкин вновь заявил, что Киев против российских миротворцев в составе миссии. Он также не исключил, что в состав миссии могут войти японцы

Климкин также полагает, что в состав миссии могут войти миротворцы из стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".