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Киев назвал «необходимое число» миротворцев
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В Киеве назвали «необходимое число» миротворцев в Донбассе 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Глава МИД Украины заявил, что в Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН, при этом он не исключает, в состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".
"Я считаю, что, по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно, мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии… Но это не может быть 2 или 4 тысячи", — сказал Климкин в интервью украинскому бюро BBC, опубликованном в пятницу на сайте издания.
Глава МИД Украины отметил, что миссия должна состоять из военного, полицейского и гражданского компонентов. При этом Климкин вновь заявил, что Киев против российских миротворцев в составе миссии. Он также не исключил, что в состав миссии могут войти японцы
Климкин также полагает, что в состав миссии могут войти миротворцы из стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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