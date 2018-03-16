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В ЛНР предотвратили теракт
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Народная милиция ЛНР предотвратила теракт на электроподстанции в Донбассе 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Теракт на электроподстанции в поселке Ленина самопровозглашенной Луганской народной республике предотвращен в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Мы уже заявляли, что, снизив количество обстрелов непосредственно на линии соприкосновения, украинское командование и спецслужбы Украины активизируют работу диверсионно-разведывательных групп. Пятнадцатого марта 2018 года в республике был предотвращен теракт", — заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, в населенном пункте Ленина Лутугинского района по адресу улица Чапаева 5а, на местной электроподстанции дежурной в ходе планового обхода обнаружил подозрительный предмет.
После выезда по выше указанному адресу военнослужащие военной комендатуры города Лутугино нашли взрывное устройство в виде овального слепка из пластида, весом около 2 килограммов, в котором установлен электродетонатор неизвестного типа. На место происшествия также прибыли сотрудники МВД, МГБ, МЧС ЛНР. По данному факту проводится дальнейшая проверка.
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