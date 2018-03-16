Новый глава МВД ФРГ: исламу не место в Германии

Новый глава МВД Германии не нашел исламу места в стране

Политик отметил, что Германия сформировалась под влиянием христианства, частью которого являются выходные дни и церковные праздники, такие как Пасха, Троица и Рождество.

При этом Зеехофер подчеркнул, что проживающие в стране мусульмане, «естественно, являются частью Германии». «Однако это не означает, что мы должны отказываться от собственных традиций из-за фальшиво понятой тактичности», — указал он.

Заявление главы МВД идет вразрез со словами канцлера Германии Ангелы Меркель, неоднократно утверждавшей, что ислам является частью ФРГ. На высказывание Зеехофера отреагировал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт . Он заявил, что хотя исторически большее влияние оказали христианская и иудейская традиции, не стоит забывать о живущих в стране 8 миллионах мусульман.

При этом, как показали в 2016 году данные опроса общественного мнения, больше 60 процентов немцев считают ислам чуждым Германии.

Хорст Зеехофер занял пост главы МВД 14 марта этого года. До этого на протяжении десяти лет он был премьер-министром Баварии.