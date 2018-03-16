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Глава ДНР прибыл в Крым
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Глава ДНР прибыл в Крым 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Делегация самопровозглашенной Донецкой народной республики во главе с руководителем ДНР Александром Захарченко прибыла в Крым с визитом, сообщил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"В Крым прибыли делегации из Луганской и Донецкой народных республик. Делегацию из Донецкой народной республики возглавил Александр Захарченко", — сказал Цеков.
По его словам, делегация примет участие в торжественных мероприятиях по случаю четвертой годовщины крымского референдума и Дня воссоединения Крыма с Россией.
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