Глава ДНР прибыл в Крым 

Делегация самопровозглашенной Донецкой народной республики во главе с руководителем ДНР Александром Захарченко прибыла в Крым с визитом, сообщил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"В Крым прибыли делегации из Луганской и Донецкой народных республик. Делегацию из Донецкой народной республики возглавил Александр Захарченко", — сказал Цеков.
По его словам, делегация примет участие в торжественных мероприятиях по случаю четвертой годовщины крымского референдума и Дня воссоединения Крыма с Россией.