Эксперт прокомментировал перевозку «Новичка» в чемодане

Версия о «Новичке» в чемодане оказалась сомнительной

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН , военный эксперт Игорь Никулин заявил, что нервно-паралитический газ «Новичок» трудно применить незаметно, потому что он обладает резким и неприятным запахом. Об этом сообщает РИА Новости.

Версию о том, что «Новичка» могла привезти в чемодане дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля , эксперт назвал «маловероятной».

Никулин отметил, что этот газ — «не пролонгированного действия», поэтому, если после контакта с ним человек не получит антидот, то он погибнет.

По словам эксперта, тот, кто отравил Скрипаля и его дочь, выполнил неквалифицированную работу, подвергнув риску множество людей. «Это не похоже на действия спецслужб», — заключил он.

«Вопрос — как они целые сутки провели в добром здравии? В таком случае Скрипаль бы потеряла сознание прямо дома, рядом с чемоданом», — сказал Уткин. Специалист по химоружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин отметил в комментарии РБК , что дочь Скрипаля прилетела в Британию 3 марта, а отравились они только на следующий день.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в Солсбери были найдены 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании . В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.

Позже Мэй объявила, что ответа от Москвы на свои вопросы Лондон не получил, поэтому было решено принять ответные меры, в том числе выслать из страны 23 российских дипломатов. В РФ пообещали пойти на аналогичный шаг.