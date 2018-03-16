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Эксперт прокомментировал перевозку «Новичка» в чемодане
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Версия о «Новичке» в чемодане оказалась сомнительной 

Рамблер 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин заявил, что нервно-паралитический газ «Новичок» трудно применить незаметно, потому что он обладает резким и неприятным запахом. Об этом сообщает РИА Новости.
Версию о том, что «Новичка» могла привезти в чемодане дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля, эксперт назвал «маловероятной».
Никулин отметил, что этот газ — «не пролонгированного действия», поэтому, если после контакта с ним человек не получит антидот, то он погибнет.
По словам эксперта, тот, кто отравил Скрипаля и его дочь, выполнил неквалифицированную работу, подвергнув риску множество людей. «Это не похоже на действия спецслужб», — заключил он.
Специалист по химоружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин отметил в комментарии РБК, что дочь Скрипаля прилетела в Британию 3 марта, а отравились они только на следующий день.
«Вопрос — как они целые сутки провели в добром здравии? В таком случае Скрипаль бы потеряла сознание прямо дома, рядом с чемоданом», — сказал Уткин.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в Солсбери были найдены 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.
Позже Мэй объявила, что ответа от Москвы на свои вопросы Лондон не получил, поэтому было решено принять ответные меры, в том числе выслать из страны 23 российских дипломатов. В РФ пообещали пойти на аналогичный шаг.
The Telegraph писала со ссылкой на высокопоставленный источник, что дочь Скрипаля Юлия привезла нервно-паралитическое вещество, которым они отравились, в своем чемодане. По мнению британских спецслужб, вещество подложили в чемодан женщины перед ее отъездом из России. По их версии, им был пропитан один из предметов ее одежды, косметика или подарок, который был открыт в доме Скрипаля в Солсбери.
 Ещё 5 источников 
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