Украина оказалась причастна к разработке корейских ракет 

На Украине подтвердили, что новые баллистические ракеты Северной Кореи могут содержать компоненты выпускавшегося украинским «Южмашем» двигателя РД-250. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на последний доклад группы экспертов ООН.
Как отмечается в документе, Киев заявил представителям ООН, что двигатель ракеты КНДР «с большой долей вероятности» содержал части РД-250. При этом на Украине утверждают, что РД-250 вывозились на территорию России, а вся производственная документация «надежно хранится в специально оборудованных помещениях».
По словам экспертов ООН, о том, что за основу северокорейского ракетного двигателя был взят РД-250, сообщила «одна из стран». Расположенные в Днепре (в то время Днепропетровск) КБ «Южное» и ПО «Южмаш» получили документацию двигателя для его серийного производства в 1965 году.
Ранее в СМИ появилась информация, что двигатели для баллистических ракет КНДР могли быть изготовлены на украинском предприятии «Южмаш». Представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что, если информация подтвердится, Вашингтон «очень серьезно» отнесется к этому факту.
В докладе британского некоммерческого Международного института стратегических исследований сообщалось, что у стандартной модели двигателя РД-250 два сопла, а на фото и видео с запуска ракет КНДР запечатлены двигатели с одним соплом. По мнению экспертов, Пхеньян получил переделанную версию двигателя, изменить который могли только достаточно квалифицированные инженеры, работающие на «Южмаше».