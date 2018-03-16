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Финляндии предложат ввести безвиз с Крымом
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Финляндии предложат ввести безвиз с Крымом 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президенту Финляндии предложат ввести безвизовый режим с Крымом. Об этом РИА Новости сообщила глава Русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова.
Соответствующее предложение будет направлено президенту Саули Нийнисте, «если этот вопрос находится в его компетенции». Также Ассоциация намерена предложить главе государства открыть прямое авиасообщение между финской столицей и Крымом.
По словам Скиппари-Смирновой, данные инициативы возникли из-за того, что путь в Крым долгий и трудный, а отдых на полуострове столь же комфортный, как в Италии, но значительно дешевле.
«Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге», — отметила она.
Дарья Скиппари-Смирнова находится в Крыму с семидневным визитом в составе делегации Финляндии, которая приехала в республику впервые после ее присоединения к России. Целью визита является налаживание культурных и дружеских связей.
В начале недели стало известно, что владелец логистической компании Flanders Maritime Port Services и торговый советник порта города Антверпен Петер Вергаувен, который в составе официальной делегации Бельгии посетит полуостров в апреле, намерен инвестировать более 50 миллионов евро в развитие портовой инфраструктуры Крыма. По его словам, в Крыму есть множество возможностей для развития бизнеса, в том числе торговли и туризма, в связи с чем он и решил вложить деньги в сферу портовой инфраструктуры российской республики.
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