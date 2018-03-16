Финляндии предложат ввести безвиз с Крымом

Президенту Финляндии предложат ввести безвизовый режим с Крымом . Об этом РИА Новости сообщила глава Русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова.

Соответствующее предложение будет направлено президенту Саули Нийнисте, «если этот вопрос находится в его компетенции». Также Ассоциация намерена предложить главе государства открыть прямое авиасообщение между финской столицей и Крымом.

«Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге», — отметила она. По словам Скиппари-Смирновой, данные инициативы возникли из-за того, что путь в Крым долгий и трудный, а отдых на полуострове столь же комфортный, как в Италии , но значительно дешевле.

Дарья Скиппари-Смирнова находится в Крыму с семидневным визитом в составе делегации Финляндии, которая приехала в республику впервые после ее присоединения к России . Целью визита является налаживание культурных и дружеских связей.