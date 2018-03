50 оттенков сумасшествия Запада

Россия перевела стрелки ядерных часов. В какую сторону?

Сирии На деструктивные действия США Россия пообещала ответить силой, пообещает ли она изменить ситуацию на Донбассе?

Во время работы над этой статьей ситуация резко менялась. Россия хочет снижения напряженности в международной политике, и, по всей видимости, она может этого добиться только необычайно жесткой риторикой. Сейчас Запад русских не щадит и в преддверии президентских выборов в России уже использует в качестве предлога что угодно. Из шкафа достаются скелеты. Справится ли Владимир Путин , переизберется ли, и продолжит ли Россия двигаться по намеченному курсу? Чем, в свою очередь, воспользуется сам Путин и чем уже воспользовался?

В воскресной передаче «Объектив» на телеканале ČT1 прозвучала интересная мысль. В репортаже « Южная Корея : музей корейской войны» в комментарии о предлоге для начала войны было сказано следующее: «Это была судьбоносная ошибка советской дипломатии на заседании Генеральной ассамблеи ООН в 1950 году. Отсутствие советского представителя позволило западным странам утвердить военное вмешательство, которое фактически стало началом корейской войны». У меня, зрителя, просто отпала челюсть. И я объясню почему.

Далее голос комментатора в репортаже рассказал, что Чехословакия тогда воевала бок о бок с девятью государствами. Они находились в оппозиции к 22 странам во главе с США, которым сегодня благодарен народ Южной Кореи, и именно эти страны, вмешавшись военными средствами, принесли на Корейский полуостров мир. Я должен признаться, что в первое мгновение мне показалось, что я ослышался или просто что-то недопонял. На сайте ČT я посмотрел репортаж еще раз и узнал, что нет — я не ослышался. Итак, русские тем, что куда-то не явились, вызвали конфликт. Браво ČT! По-вашему, россияне присутствуют на Украине , а войны, которая по масштабам сопоставима с корейской, там пока нет. Тогда, пожалуй, вам бы стоило похвалить русских за их присутствие. Но нет, вы делаете совершенно наоборот. Так в чем же дело? Есть или нет, хорошо или плохо?

50 оттенков мирового сумасшествия извращенного Запада угрожает Путину во внутренней политике. Или нет?

С долей иронии, конечно, можно сказать, что вмешиваются русские или нет, делают ли что-то или бездействуют, они все равно не правы, и, как выразились в администрации Обамы , русские всегда будут стоять «на неправильной стороне истории».

Любители иронизировать также могут заметить, что антироссийская западная риторика сегодня поддерживается обществом на Западе, который переживает очень странные трансформации, напоминающие кульбиты. Например, «Фейсбук», конечно, является западным изобретением. Сегодня его пользователь может выбрать примерно из 50 вариантов, отвечая на вопрос о своей половой принадлежности. В Европе уже недостаточно быть мужчиной или женщиной! А вы говорите, что в теории Дарвина нет промежуточных звеньев!

Если Западу не удается навязать Путину 43-й пол, ему приходится раздавать печеньки в Киеве, настраивать народ в другой стране против его собственных политиков на Болотной площади и вносить раскол в российское общество из-за Олимпиады в Корее. По всей видимости, добиться желаемого Западу не помогают ни «Радио Свободная Европа», ни санкции, ни другие средства.

«Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует», — шутил Путин

Мы, европейцы, стоящие на правильной антироссийской стороне истории, вдруг узнаем (в том числе благодаря другим чешским СМИ и телепрограммам), что между мужчиной и женщиной есть 50 половых оттенков. Тут мне хочется отметить, что природа ничего подобного не сотворила бы. Тут действительно не обошлось без вмешательства свыше! Из СМИ мы также узнаем, что если попросить женщину в Париже дать свой телефон, то тут же попадешь в тюрьму и будешь надеяться только на помощь хорошего юриста. Мы узнаем, что в Великобритании человек, который защищает сексуально агрессивный поцелуй сказочного принца, который таким образом пробудил от летаргического сна несчастную спящую красавицу, является никем иным как шовинистической свиньей. Кстати, и принц не лучше: он — первая свинья.

Становится понятно, почему такой международной общественности неугоден Владимир Путин, мачо, альфа-самец в традиционном смысле слова, который, преувеличивая, в интервью с Владимиром Соловьевым (оно доступно на сайте под названием «Миропорядок 2018») говорит: «При Петре I жил знаменитый русский немец Миних, который высказал интересную мысль: "Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно Самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует до сих пор"». И вообще все эти процитированные бесстыдные извращения категорически нельзя рассказывать детям, даже перед сном, а уж тем более на уроках, поскольку это подрывает предпубертальную нравственность.

Путин мешает миру, потому что он самостоятелен. Он играет по своим правилам, но при этом призывает к сотрудничеству. На самом деле ни одному западному лидеру не нужно сотрудничество именно потому, что он — лидер. Поэтому он и не понимает, чего же хочет Путин. Запад не понимает русскую душу и считает Путина опасным чужим Богом.

«Амебообразное» лицо Запада. Утрата идентичности

Но кто руководит Западом, точнее, чем Запад руководствуется, когда, например, обвиняет российских спортсменов в применении допинга, исходя из слов одного единственного свидетеля в лице некоего господина Г. Родченкова? А он, кстати, может похвастаться медицинским диагнозом, который звучит как «реактивный психоз». СМИ также известно о его суицидальных попытках. И заявления такого свидетеля привели к тому, что в Корею (и опять она…) не пустили тех российских спортсменов, которые могли бы претендовать на золотые медали. Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон» отмечает, что другие западные спортсмены, применяющие допинг из-за «проблем со здоровьем», вроде астмы и прочего, дисквалифицированы не были. В этой связи больше всего поражает американская спортсменка, которая официально принимает тестостерон (по причине трансгендерности) и продолжает соревноваться с женщинами! Ее зовут Мэк Беггс! Тут нельзя не отметить, что с такой цистерной чужого тестостерона я бы в постель не лег — при всем уважении, мадмуазель Беггс!

Так не кажется ли вам, что этот мир немного сошел с ума? Теперь понятно, почему Владимира Путина так не любят на Западе? Его не любят только потому, что он мужик, дзюдоист, который, не дай бог, хорош и в других сферах жизни. И все это вызывает подлинную зависть.

В том, что Путин достает со дна океана амфоры, гладит сибирских тигров, учит стерхов летать и даже сам летает на Ту-160, на самом деле нет ничего ненормального. Наверное, все читали романы Верна. Только мало кто может их воплотить в жизнь. В одной русской песне поется: «Мы родились, чтоб сказку сделать былью!» А для этого силы есть только у того, кто не боится целовать заколдованных принцесс, как говорится, from the bottom of his heart.

Своим новым оружием Россия перевела стрелки ядерных часов обратно

Воображаемые ядерные часы показывают, сколько минут осталось до разрушительной мировой ядерной катастрофы. В начале этого года телеканал CNN заявил, что ядерные часы показывают без двух минут (ядерную) полночь, что совпадает с положением 1953 года. «Ядерная речь» Владимира Путина первого марта 2018 года парадоксальным образом перевела стрелки ядерных часов обратно в более безопасное положение. Ядерное равновесие между сверхдержавами восстанавливается. Вероятность ядерного удара по России и ее ответной реакции несколько снизилась. Я подчеркну, что опыт сбрасывания атомных бомб на чужие города пока есть исключительно у Соединенных Штатов.

Какие сюрпризы готовит Россия? Увертюру мы уже прослушали, и она должна отбить у Запада охоту саботировать президентские выборы в России и вмешиваться в события на Украине

Владимир Путин сам говорит, что когда ему принесли список лиц, которые отличились при разработке нового оружия для России, он отметил не имена, а длинный перечень фирм, которые участвуют в технологическом прорыве России в мир, и внесли большой вклад. Если у России есть лазерное оружие, сверхкомпактные реакторы, совершенно автономные подводные дроны и аэробаллистические средства, поверхность которых в полете выдерживает две тысячи градусов Цельсия, а скорость в плотных слоях атмосферы приближается к первой космической, то закономерно предположить, насколько от этих технологий выигрывает и гражданский сектор. Ответ совершенно эпохальный.

Путин намекнул, что комментировать некоторые феномены преждевременно. Однако в интервью он заверил американскую журналистку NBC Меган Келли, что отвечает за свои слова, и некоторые из заявленных им видов оружия уже стоят на вооружении российской армии. Все это разворачивается накануне президентских выборов в России. Путин знает, что примеры впечатляют людей, поэтому достал «из рукава» прежде невиданные вещи. Любой, кто не является виртуозным пианистом и слышит его исполнение, думает, что здесь есть какой-то трюк. Может, и так. Но, скорее, дело в знаниях и новых технологиях. Нам придется привыкнуть. Времена изменились.

Изменение ситуации на Донбассе?