Ещё
Совбез ООН хочет пресечь нарушения санкций в отношении КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Совбез ООН работает над тем, чтобы пресекать нарушения санкций в отношении КНДР 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Совет безопасности ООН активно работает с частными компаниями разных стран для того, чтобы пресекать попытки КНДР обходить санкции, введенные против Пхеньяна. Об этом сообщил в переданном в пятницу интервью японскому телеканалу NHK глава группы экспертов Комитета по КНДР при Совбезе ООН Хью Гриффит.
"Меры в отношении Северной Кореи действуют, они эффективны, — сказал он. — Однако Северная Корея изобретательна и использует все возможности, которые у нее имеются".
По словам эксперта, остаются проблемы, связанные с перегрузкой запрещенных товаров в море с судна на судно, финансовыми сделками при посредничестве "бумажных компаний", поставками северокорейских военных материалов в зоны конфликтов и так далее.
По словам Гриффита, для решения таких вопросов необходимо активное взаимодействие с частным бизнесом разных стран.
"Нужно сотрудничать, в частности с нефтяными компаниями и судовладельцами с тем, чтобы они не заключали сделки с Северной Кореей", — отметил эксперт.
В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Ранее Совбез запретил закупки практически всех основных северокорейских экспортных товаров.
ТАСС: последние новости
NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям115
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле273
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Поклонская «подложила свинью» Собчак345
Атомные подлодки РФ дошли до США84
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение