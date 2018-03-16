Работники ООН выразили протест против сокращения зарплат

В ответ на многочисленные вопросы я бы хотела подтвердить, что в пятницу не будет заседаний Совета по правам человека В пятницу, 16 марта, в стенах Всемирной Организации объявили вынужденный перерыв из-за забастовки персонала. Такое уведомление разослала по электронной почте официальный представитель Отделения Алессандра Веллуччи.

— Алессандра Веллуччи.

По ее словам, накануне персонал проголосовал в поддержку призыва профсоюзов о проведении забастовки. Более тысячи человек проголосовало «за», против высказались 120 и три человека воздержались.

Сотрудники протестуют против намеченного сокращения их зарплаты на 5,1%, несмотря на то, что в прошлом году был достигнут компромисс о трехпроцентном сокращении.

Веллуччи уточнила, что традиционный пятничный брифинг для прессы и еженедельное заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии пройдут точно по графику. Руководство не отменило мероприятие, посвященное реагированию на гуманитарный кризис, касающийся беженцев народности рохинджа.