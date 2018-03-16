Работники ООН выразили протест против сокращения зарплат 

Перспектива возможного сокращения зарплат возмутила работников женевской штаб‐квартиры ООН. Заседание Совета ООН по правам человека пришлось отменить из‐за забастовки персонала. Сотрудники также недовольны условиями труда, сообщила газета The New York Times.
В пятницу, 16 марта, в стенах Всемирной Организации объявили вынужденный перерыв из-за забастовки персонала. Такое уведомление разослала по электронной почте официальный представитель Отделения Алессандра Веллуччи.
В ответ на многочисленные вопросы я бы хотела подтвердить, что в пятницу не будет заседаний Совета по правам человека
— Алессандра Веллуччи.
По ее словам, накануне персонал проголосовал в поддержку призыва профсоюзов о проведении забастовки. Более тысячи человек проголосовало «за», против высказались 120 и три человека воздержались.
Сотрудники протестуют против намеченного сокращения их зарплаты на 5,1%, несмотря на то, что в прошлом году был достигнут компромисс о трехпроцентном сокращении.
Веллуччи уточнила, что традиционный пятничный брифинг для прессы и еженедельное заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии пройдут точно по графику. Руководство не отменило мероприятие, посвященное реагированию на гуманитарный кризис, касающийся беженцев народности рохинджа.
Ранее сообщалось, что большая часть граждан Украины, по данным опроса Research & Branding Group, высказывает недовольство своей заработной платой. Чаще всего жалуются люди старше 40 и 50 лет.