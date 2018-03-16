США подстегивают рост напряжения на Балканах

Помощник госсекретаря США отправился в Приштину 12 марта, 14 марта он посетил Белград.

Сербские СМИ выступили с довольно агрессивной реакцией на визит в Приштину, одно из изданий опубликовало материал, в котором говорилось, что на встрече с президентом Косово США предложили новый опасный план по преобразованию Сил безопасности Косово в армию. Представитель США отрицал эти сообщения, но подтвердил поддержку США Косово. Сербские СМИ отражают реальный гнев, или они создают много шума из ничего? Необходимо выяснить, есть ли здесь что-то неприемлемое для Белграда. Первый заместитель премьер-министра Сербии и министр иностранных дел страны Ивица Дачич встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом.

В ходе встречи в Белграде поздно вечером во вторник они обсудили вопросы, связанные с региональной стабильностью, европейским путем Сербии и продолжением диалога в Брюсселе. Митчелл "отметил, что США считают Сербию одной из самых важных стран в регионе и основой стабильности на Балканах" и что США "постоянно поддерживают европейский путь Сербии и прогресс в брюссельском диалоге".

Дачич подчеркнул, что Сербия высоко оценивает поддержку США и выразил заинтересованность в развитии позитивной динамики двусторонних отношений в будущем, особенно на фоне празднований столетия поднятия сербского флага над Белым доме в знак союза с Сербией. В целях возрождения традиционных союзнических связей и дружеских отношений, а также дальнейшего укрепления сотрудничества и взаимопонимания Дачич передал Митчелл заявление президента США Вудро Вильсона о Косово по случаю Дня Святого Вита — важного сербского праздника и даты битвы за Косово в 1389 году — под названием "Поздравить Косово ко Дню чести", из газеты New York Times от 19 июня 1918 года. США поддерживают формирование так называемой "армии Косово" на основе признания нелегитимной независимости Косово. Президент Сербии Александр Вучич в среду заявил, что это не принесет стабильности Западным Балканам.

На пресс-конференции после встречи Вучич заявил, что Сербия хочет улучшить отношения с США, особенно когда речь идет об инвестициях и торговле. Но Сербия "не может молчать по поводу своей отличающейся позиции", когда речь идет об отношении к отколовшейся от Сербии провинции Косово и Метохии, которая в одностороннем порядке объявила независимость в 2008 году при поддержке США и ее западных союзников, сказал Вучич. Он сказал, что, хотя Сербия и США согласны с тем, что необходимо поддерживать мир между Белградом и Приштиной, а также продолжать диалог при посредничестве ЕС, они не согласны с долгосрочным планом формирования так называемой "Косовской армии".

Вучич заявил, что формирование любых сил безопасности в Косово будет противоречить Кумановскому соглашению 1999 года, которое положило конец бомбардировке НАТО, возглавляемой США, а также резолюции 1244 Совбеза ООН. Митчелл отметил, что Сербия является "фундаментом" балканского региона и что США поддерживают интеграцию ЕС, а также посреднический диалог между Белградом и Приштиной.

Он добавил, что есть новые возможности для решения острых проблем в регионе, которые десятилетиями сохранялись на Балканах, наиболее важной из которой является нормализация отношений между Сербией и Косово.

"Я всегда утверждал необходимость создания долгосрочной позиции государств-членов, когда речь идет о безопасности в Косово. Мы поддерживаем Косово и его право на создание профессиональных сил безопасности, которые также будут включать косовских сербов", — заявил Митчелл.

Вучич заявил, что проблема Косово в настоящее время является самым большим препятствием для пути Сербии в ЕС. Сербия готова говорить о компромиссах, но она "не смирится с унижением своего народа и разрушением своей страны".