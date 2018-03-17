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Бывшие узники рассказали о тайных тюрьмах СБУ
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Бывшие узники рассказали о тайных тюрьмах СБУ 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский телеканал "Громадське ТВ" опубликовал расследование, в котором приводятся новые доказательства существования в стране тайных тюрьм СБУ.
Журналисты канала взяли интервью у пятерых жителей Харькова, которые утверждают, что больше года содержались в секретном изоляторе СБУ без предъявления обвинений. Всех их подозревали в "сепаратистской" деятельности — так, один вывесил на своем доме флаг ДНР, другой принимал участие в подготовке референдума о независимости.
"Трем из них показали видео экскурсии (по тюрьме — ред.), организованной СБУ. Все трое рассказали о деталях, которых не было заметно на видео. "Громадское" проверило эти факты во время визита в Харьковское управление СБУ и нашло те же детали тюремного быта, о которых рассказывали люди. Например, дырка в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, они сами протерли, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны", — говорится в фильме-расследовании.
Кроме того, один из узников рассказал, что во время заключения был госпитализирован из-за отказа почек. Персонал больницы подтвердил журналистам, что мужчину привозили в сопровождении охраны и лечили под вымышленным именем.
В фильме отмечается, что дела заключенных не имели судебных перспектив. Журналисты полагают, что мужчины были задержаны для последующего обмена на пленных военнослужащих украинской армии.
В июле 2016 года Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместный доклад "Тебя не существует: произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины". В частности, в докладе приводятся случаи насильственных исчезновений на территориях, подконтрольных Киеву, и доказательства незаконных и неофициальных удержаний под стражей в зданиях Службы безопасности Украины в Харькове, Краматорске, Изюме и Мариуполе. После публикации доклада 13 заключенных харьковской тюрьмы были освобождены.
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