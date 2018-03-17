Бывшие узники рассказали о тайных тюрьмах СБУ

Украинский телеканал "Громадське ТВ" опубликовал расследование, в котором приводятся новые доказательства существования в стране тайных тюрьм СБУ

Журналисты канала взяли интервью у пятерых жителей Харькова , которые утверждают, что больше года содержались в секретном изоляторе СБУ без предъявления обвинений. Всех их подозревали в "сепаратистской" деятельности — так, один вывесил на своем доме флаг ДНР, другой принимал участие в подготовке референдума о независимости.

"Трем из них показали видео экскурсии (по тюрьме — ред.), организованной СБУ. Все трое рассказали о деталях, которых не было заметно на видео. "Громадское" проверило эти факты во время визита в Харьковское управление СБУ и нашло те же детали тюремного быта, о которых рассказывали люди. Например, дырка в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, они сами протерли, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны", — говорится в фильме-расследовании.

Кроме того, один из узников рассказал, что во время заключения был госпитализирован из-за отказа почек. Персонал больницы подтвердил журналистам, что мужчину привозили в сопровождении охраны и лечили под вымышленным именем.

В фильме отмечается, что дела заключенных не имели судебных перспектив. Журналисты полагают, что мужчины были задержаны для последующего обмена на пленных военнослужащих украинской армии.