Австрия предоставит войска для миссии в Донбассе

ORF: Австрия предоставит «нейтральные войска» для миссии ООН на востоке Украины

Австрия готова предоставить «нейтральные войска» для размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины , сообщает ORF. Об этом заявил президент страны Александр ван дер Беллен во время своего визита в Киев. По его словам, для урегулирования конфликта необходимы солдаты, которым могут доверять обе стороны.

Сегодня президент Австрии Александр ван дер Беллен оказался на Украине на скользком дипломатическом паркете, скользком в том числе из-за России

В начале сегодняшнего дня Александр ван дер Беллен преклонил колено перед трагической историей Украины. Президент Австрии почтил память миллионов жертв голодомора сталинских времён, а также память ста человек, убитых во время революции на Майдане четыре года назад. Однако главными темами переговоров между ван дер Белленом и Петром Порошенко стала экономика, а также улучшение инвестиционного климата. Пётр Порошенко убеждён, что его страна на правильном пути.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Мы серьёзно улучшили процесс размещения государственных заказов и автоматизировали процедуру возврата НДС, которая раньше была источником коррупции.

Второй темой стала война на востоке Украины и переговоры между США и Россией о миротворцах ООН. Австрия готова участвовать в миссии ООН на востоке Украины?

АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН, президент Австрии: Если это произойдёт, то нужно в первую очередь задуматься о войсках, которым могли бы довериться обе страны — как Украина, так и Россия. Это будут не войска , президент Австрии: Если это произойдёт, то нужно в первую очередь задуматься о войсках, которым могли бы довериться обе страны — как Украина, так и Россия. Это будут не войска НАТО , а войска из нейтральных стран, в число которых, конечно же, войдёт и Австрия.

Но это пока что дело будущего. На востоке Украины продолжается война, и до мирного разрешения на данный момент ещё далеко.