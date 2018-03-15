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Австрия предоставит войска для миссии в Донбассе
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ORF: Австрия предоставит «нейтральные войска» для миссии ООН на востоке Украины 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Reuters
Австрия готова предоставить «нейтральные войска» для размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, сообщает ORF. Об этом заявил президент страны Александр ван дер Беллен во время своего визита в Киев. По его словам, для урегулирования конфликта необходимы солдаты, которым могут доверять обе стороны.
Сегодня президент Австрии Александр ван дер Беллен оказался на Украине на скользком дипломатическом паркете, скользком в том числе из-за России.
В Киеве он встретился с украинским президентом Петром Порошенко. Ван дер Беллен подчеркнул, что австрийское правительство, как и весь ЕС, не признаёт аннексию Россией полуострова Крым и считает её противозаконной.
В начале сегодняшнего дня Александр ван дер Беллен преклонил колено перед трагической историей Украины. Президент Австрии почтил память миллионов жертв голодомора сталинских времён, а также память ста человек, убитых во время революции на Майдане четыре года назад. Однако главными темами переговоров между ван дер Белленом и Петром Порошенко стала экономика, а также улучшение инвестиционного климата. Пётр Порошенко убеждён, что его страна на правильном пути.
ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Мы серьёзно улучшили процесс размещения государственных заказов и автоматизировали процедуру возврата НДС, которая раньше была источником коррупции.
Второй темой стала война на востоке Украины и переговоры между США и Россией о миротворцах ООН. Австрия готова участвовать в миссии ООН на востоке Украины?
АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН, президент Австрии: Если это произойдёт, то нужно в первую очередь задуматься о войсках, которым могли бы довериться обе страны — как Украина, так и Россия. Это будут не войска НАТО, а войска из нейтральных стран, в число которых, конечно же, войдёт и Австрия.
Но это пока что дело будущего. На востоке Украины продолжается война, и до мирного разрешения на данный момент ещё далеко.
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