По делу Скрипаля привлекут независимых экспертов

Лондон в поисках «российского следа» обратился за поддержкой к другим странам

Ранее Джонсон заявил, что у Великобритании есть «ошеломляющие доказательства» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

14 марта премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. В качестве аргумента Лондон приводит утверждение, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России веществом. Москва отвергает все обвинения.

Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в Солсбери. От отравления они впали в кому. Всего пострадали 21 человек.