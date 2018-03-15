Ещё
По делу Скрипаля привлекут независимых экспертов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Лондон в поисках «российского следа» обратился за поддержкой к другим странам 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Reuters
Великобритания собирается предоставить независимым международным экспертам возможность проверить свой вывод о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским отравляющим веществом. Об этом в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
По утверждению Джонсона, правительство и полиция страны работают над тем, чтобы предоставить офису Организации по запрещению химического оружия в Гааге соответствующие доказательства.
«Мы работаем, чтобы дать им возможность самостоятельно подтвердить наш анализ», — написал глава британского внешнеполитического ведомства.
Ранее Джонсон заявил, что у Великобритании есть «ошеломляющие доказательства» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
14 марта премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. В качестве аргумента Лондон приводит утверждение, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России веществом. Москва отвергает все обвинения.
Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в Солсбери. От отравления они впали в кому. Всего пострадали 21 человек.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям115
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле273
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Поклонская «подложила свинью» Собчак345
Атомные подлодки РФ дошли до США84
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение