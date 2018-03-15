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Как Лондон пытается увеличить военный бюджет
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Как Лондон пытается увеличить военный бюджет 

RT на русском 15 часов назад
Фото: Reuters
Оборонная политика Великобритании должна вскоре измениться. Об этом заявил глава военного ведомства Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон. Одна из причин — «возрастающая угроза со стороны России». Лондон намерен направить дополнительные средства на усиление разведывательных возможностей и создание вооружений, которые «поменяют расстановку сил». Кроме того, £48 млн будет выделено Центру защиты от химического оружия. Как британское руководство использует обвинения в адрес РФ для наращивания военных расходов — в материале RT.
Великобритания намерена изменить свою оборонную программу в свете огромного количества угроз «с использованием нового вооружения». Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, выступая на конференции в Бристоле.
«Наступил момент, когда мы можем воспользоваться своими конкурентными преимуществами и инвестировать в наши вооружённые силы… Поэтому мы решили обновить программу обороны. С её помощью наша страна сможет ответить на самые разные угрозы с использованием нового вооружения. Мы сможем противостоять потенциальным врагам и обесценить их усилия по подрыву нашего процветания», — сказал Уильямсон.

«Непредсказуемые угрозы»

По мнению министра, цель обновлённой программы обороны заключается в создании «объединённой ударной группировки», которая позволит королевским ВС «свободно действовать на море и в воздухе». Приоритетными направлениями станут технологии, которые «поменяют расстановку сил и смогут вывести на новый уровень наши возможности в сфере разведки».
Как пояснил Уильямсон, речь идёт об электромагнетическом оружии, искусственном интеллекте, высокоточных беспилотниках, подводных лодках, включая автономные морские комплексы. Также Минобороны решило инвестировать в защиту от киберугроз и в «средства для победы в информационной войне».
В частности, дополнительную финансовую поддержку получит 77-я бригада — подразделение британских ВС, которое занимается мониторингом СМИ, интернета, а также проведением информационных и психологических операций.
Отдельное внимание Уильямсон уделил ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он сообщил, что Минобороны будет помогать в расследовании этого дела. Как отметил британский министр, атака на российского экс-разведчика в Солсбери — «шокирующий пример» угрозы для подданных Великобритании.
«Мы знаем, что химические угрозы исходят не только от России, но и от других стран. Поэтому мы развиваем возможности отвечать на непредсказуемые угрозы. Сегодня я могу объявить о том, что мы нарастим научно-технический потенциал лаборатории в Портон-Дауне (расположен в Солсбери, городе, где был отравлен Скрипаль. — RT), вложив 48 млн фунтов в Центр защиты от химического оружия», — сказал Уильямсон.
Глава военного ведомства подчеркнул, что Лондон ощущает «возрастающую угрозу со стороны России». По словам Уильямсона, своими действиями Кремль угрожает подданным Соединённого Королевства и подрывает «порядок во всём мире».
«Давайте говорить начистоту. После 1990 года мы считали, что мир станет безопаснее и лучше. Но мы видим, как меняется реальность последние несколько лет. На каждом континенте есть не только экстремисты, но и государства, которые хотят подорвать наши ценности и идеи. Мягкая сила должна подкрепляться военной», — заявил Уильямсон.

«Есть что скрывать»

14 марта, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли (в настоящее время все они находятся в критическом состоянии. — RT).
Ссылаясь на данные экспертизы, Мэй сообщила о том, что Москва якобы применила химоружие — нервно-паралитическое вещество типа «Новичок». В связи с этим она пообещала выдворить из королевства 23 российских дипломата и ужесточить санкционный режим.
На заседании Совета Безопасности ООН заместитель представителя королевства Джонатан Аллен обвинил РФ в нарушении Конвенции о запрете химического и биологического оружия. Отравление Скрипаля он назвал «незаконным использованием вооружённой силы».
«Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в этом резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчёт приниматься не будут. Пока ничего, кроме хайли лайкли, мы не видели», — сказал в ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «дело Скрипаля» провокацией и заявил, что Москва примет контрмеры. Ранее МИД РФ потребовал от Лондона предоставить материалы расследования и образцы яда. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter, что власти королевства не собираются отправлять РФ пробы вещества.
Комментируя призыв Уильямсона «отойти и заткнуться», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лондон стремится скрыть истинные обстоятельства инцидента в Солсбери и по этой причине Великобритания отказывается сотрудничать с Москвой.
«А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнёры нервничают», — написала Захарова в Facebook.

«Идеальная мишень»

Доктор политических наук, доцент СПбГУ Наталья Ерёмина считает, что отравление Скрипаля и истерика вокруг «российской угрозы» используются британским руководством для наращивания военных расходов, и выступление Уильямсона — яркая демонстрация данного факта.
«В Лондоне прекрасно понимают, что никакой опасности, тем более военной, Россия не представляет. Собственно, именно поэтому на Москву удобнее всего нападать. Это идеальная мишень. В раздувании русофобских настроений заинтересованы как правящая элита, так и оборонная промышленность страны. Это беспроигрышный вариант», — отметила в беседе с RT Ерёмина.
Эксперт указывает, что вопрос модернизации королевских вооружённых сил стоит действительно остро. Хуже всего дела у Великобритании обстоят с армейской авиацией и флотом. Однако, по мнению Ерёминой, львиная часть денег будет вложена не в техническое обновление армии, а в киберподразделения и информационное противодействие РФ.
«Помимо прочего, Лондон преследует несколько политических целей. В частности, в контексте выхода из ЕС Великобритания стремится подыграть Соединённым Штатам, продемонстрировать, что является самым влиятельным партнёром Вашингтона. Возможно, что таким образом Лондон надеется получить некую помощь в процессе перевооружения», — предположила Ерёмина.
Эксперт не сомневается, что конфликт с Москвой выгоден в том числе лично Терезе Мэй, которая продолжает играть в «железную леди». Обвинениями в адрес РФ премьер-министр пытается повысить свой авторитет на международной арене и в британском обществе.
«Не первый раз наблюдатели обращают внимание, что Мэй как будто подражает Маргарет Тэтчер. В связи со скандалом вокруг отравления Скрипаля Мэй продвигает великодержавный тезис о том, что Великобритания — оплот либерального мира, который стремится уничтожить Россия. Достигнут ли успеха русофобский курс и игра в «железную леди», покажут события в ближайшем будущем», — отметила Ерёмина.
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