Военных в Сирии обвинили в сексуальном насилии над женщинами, мужчинами и детьми

Сирийские военнослужащие и члены проправительственных формирований насиловали и домогались до женщин, мужчин и детей. Об этом говорится в докладе независимых экспертов ООН , передает Reuters

29-страничный доклад рассказывает о военных преступлениях и преступлениях против человечности за семь лет гражданской войны. Он основан на 454 интервью с выжившими пострадавшими, родственниками жертв, свидетелями, перебежчиками, адвокатами и медицинским персоналом.

Как отмечается в документе, сирийские военнослужащие насиловали гражданских лиц обоих полов во время обысков и наземных операций на ранних стадиях конфликта, а позднее — на контрольно-пропускных пунктах и ​​в местах лишения свободы. Самой младшей жертвой была девятилетняя девочка.

Имена совершивших преступления не называются, однако указывается, что были зафиксированы многочисленные случаи изнасилований с участием высокопоставленных офицеров. Изнасилования происходили в провинциях Алеппо, Дераа, Хомс, Хама, а также в Дамаске и расположенных неподалеку от него военной тюрьме и авиабазе. Это делалось, чтобы наказать оппозиционно настроенные общины, выбивать признания или получать необходимую информацию. Однако свидетельств того, что подобная практика сексуального насилия носит систематический характер, нет, указывается в докладе.

Оппозиционные формирования также совершали преступления сексуального характера и даже применяли пытки, хотя и в «гораздо меньшем количестве».

В то же время члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) и другие боевики казнили женщин, мужчин и детей по обвинению в прелюбодеянии, вынуждали девочек вступить в брак и преследовали гомосексуалистов. Джихадисты в том числе использовали средневековые методы наказания. Так, женщин забивали камнями а мужчин нетрадиционной ориентации сбрасывали с высоких зданий.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада ; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе ИГ).