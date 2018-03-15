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Украинские аграрии заблокировали главные дороги
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Украинские аграрии заблокировали главные дороги 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Общественная организация "Всеукраинский аграрный совет" заявила о том, что представители аграрного бизнеса заблокировали главные автомобильные дороги в девяти областях страны. Сообщение об акции опубликовано на странице организации в Facebook.
"С 10:30 по 11:30 дороги будут заблокированы в девяти областях: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской", — отмечается в сообщении.
Организаторы обещают увеличить масштабы протестов, если власти не примут закон о возмещении НДС при экспорте масличных культур.
На странице объединения в соцсети также отмечается, что в Черкасской области завели уголовное дело против участников акции.
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