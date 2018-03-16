Киев не пустит россиян на голосование 18 марта

На Украине россиян не пустят в консульства и посольства 18 марта

Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении украинского МВД , которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.

Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму , поэтому решил вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории Украины

Как поясняется в заявлении, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявляет МВД.

Аваков добавил, что сообщил об этих планах временно поверенному в делах России на Украине.

По данным российского Центризбиркома, на консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.

В Крыму и Севастополе выборы президента пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее Киев направил Москве ноту протеста по этому поводу. Украина заявляла, что будет настаивать на санкциях против организаторов выборов на полуострове.