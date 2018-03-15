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Россиянам начали поступать угрозы с британских номеров
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Россиянам начали поступать угрозы с британских номеров 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Жителям России стали поступать sms-угрозы с британских телефонных номеров, сообщает «Говорит Москва».
Угрозы приходят с телефонных номеров, начинающихся на +44. К примеру, одной радиослушательнице пришло сообщение с требованием сказать президенту Путину, чтобы он перестал травить людей в Соединенном королевстве.
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При попытках перезвонить на номер отправителя включается голосовая почта.
Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление, назвав инцидент незаконным применением силы против Великобритании.
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