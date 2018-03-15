Россиянам начали поступать угрозы с британских номеров 

Жителям России стали поступать sms-угрозы с британских телефонных номеров, сообщает «Говорит Москва».
Угрозы приходят с телефонных номеров, начинающихся на +44. К примеру, одной радиослушательнице пришло сообщение с требованием сказать президенту Путину, чтобы он перестал травить людей в Соединенном королевстве.
При попытках перезвонить на номер отправителя включается голосовая почта.
Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление, назвав инцидент незаконным применением силы против Великобритании.