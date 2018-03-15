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«Ночным волкам» запретили въезд в Боснию и Герцеговину
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Лидерам «Ночных волков» запретили въезд в Боснию и Герцеговину 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) запретили въезд на территорию страны байкерам Александру "Хирургу" Залдостанову и члену сербских "Ночных волков" Саше Савичу, сообщил директор службы по делам иностранцев БиГ Слободан Уйич.
Пробег под названием "Русские Балканы" с участием "Ночных волков" по территории Сербии и Республики Сербской БиГ планировался с 19 по 28 марта текущего года. Ожидалось, что участники проедут свыше 2 тысяч километров через десятки населенных пунктов и посетят православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов.
"Залдостанова и Савича органы власти БиГ провозгласили угрозой национальной безопасности, соответствующее решение доставлено пограничной полиции БиГ для исполнения", — приводит агентство Танюг слова Уйича.
Ранее оргкомитет пробега, во главе которого стоит Федерация Мототуризма России, сообщал, что маршрут носит характер культурно-исторического паломничества и проходит при поддержке Паломнического центра Московского Патриархата, паломнической службы Ново-Иерусалимского монастыря и братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Присоединиться к нему мог любой желающий на автомобиле.
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