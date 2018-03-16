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На Украине рассмотрят иск Саакашвили
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На Украине рассмотрят иск Саакашвили о незаконности лишения гражданства 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Верховный суд Украины в пятницу продолжит рассмотрение иска бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко: Саакашвили просит суд признать незаконным и отменить указ главы украинского государства о лишении его гражданства.
Ранее власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.
На прошлом заседании суд удовлетворил ряд ходатайств адвокатов Саакашвили, в частности об истребовании у Генпрокуратуры документов, касающихся отказа украинской стороной Грузии в выдаче Саакашвили в 2015 году, у администрации президента — документов, которые стали основанием для предоставления Саакашвили гражданства Украины в 2015 году и последующего лишения его гражданства в 2017 году. Также суд удовлетворил ходатайство о привлечении государственной миграционной службой Украины третьей стороной по делу, которая не заявляет личных требований.
Адвокаты Саакашвили заявили, что намерены настаивать на допросе президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля в суде. Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Государственная миграционная служба Украины выдала Саакашвили документ сроком до 1 марта 2018 года, который подтверждает легальность его пребывания в стране.
Рассмотрение иска затянулось
Порошенко лишил Саакашвили гражданства в июле 2017 года, однако обжаловал такое решение политик лишь в октябре того же года, поскольку долго не мог получить из администрации президента необходимые документы.
Саакашвили подал иск в Высший административный суд Украины, однако его рассмотрение откладывалось по причине перевода судьи в другой суд. Позднее в рамках судебной реформы на Украине Высший административный суд был ликвидирован, а все дела из этого суда были переданы в Верховный суд.
Адвокат экс-губернатора Руслан Чернолуцкий заявил, что Верховный суд Украины решил рассматривать иск Саакашвили к президенту по сокращенной процедуре.
"Власть оказывает давление, чтобы это дело рассмотрели в закрытом режиме, по ускоренной процедуре, возможно, даже игнорируя присутствие и явку стороны истца — Саакашвили, игнорируя истребования и наличие всех доказательств по делу, игнорируя вызовы свидетелей со стороны ответчика и вызов в суд самого ответчика — президента Порошенко", — заявил Чернолуцкий.
По словам адвоката, рассмотрение этого административного дела по процедуре упрощенного искового производства "не соответствует действующим нормам процессуального права и нарушает гарантированное истцу право на справедливый суд". Защитник подчеркнул, что Саакашвили обеспокоен таким решением коллегии судей, рассматривающей его иск, и видит в действиях судей "признаки предвзятости и ускорение в принятии решения в пользу президента Порошенко".
"Михаил Саакашвили настаивает, что рассмотрение этого резонансного административного дела должно происходить по правилам полного общего искового производства, а сам судебный процесс должен быть прозрачный и публичный", — отметил Чернолуцкий. Он добавил, что Саакашвили подал ходатайство о рассмотрении дела по правилам общего искового производства и требует от суда рассмотреть иск при его непосредственном участии, публично, прозрачно, с предоставлением всех доказательств и присутствия всех свидетелей.
Конфликт Саакашвили с Порошенко
Спустя полгода на посту губернатора Одесской области Саакашвили заявил, что не может навести в области порядок, потому что по всей стране "продолжают господствовать коррупционеры, предавшие идею революции". Он обвинил украинские власти в нежелании менять ситуацию в стране и подал в отставку.
Порошенко 9 ноября 2016 года принял отставку Саакашвили, а уже в начале 2017 года резко раскритиковал его деятельность на посту губернатора Одесской области. Он заявил, что Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Украинский президент подчеркнул, что Саакашвили очень много обещал, но ничего не выполнил. "Бывший руководитель ОГА занимался в основном самопиаром", — сказал Порошенко.
Саакашвили выступил с ответным заявлением, в котором обвинил действующего президента Украины во лжи, "торговле должностями", а также "сотрудничестве с бандитами". Всесторонние обвинения в адрес украинских властей, в том числе Порошенко, Саакашвили регулярно предъявлял с экранов украинского телевидения, а также в международных СМИ.
Лишение гражданства
Порошенко принял решение о лишении украинского гражданства Саакашвили так же неожиданно, как и о его выдаче. По данным администрации президента, причиной для лишения гражданства бывшего грузинского президента стало предоставление недостоверных данных при его получении.
Депутат Верховной рады Владимир Арьев обнародовал на своей странице в Facebook фотокопии якобы заявления Саакашвили о получении гражданства. Согласно документам, Саакашвили сообщил, что не имеет судимостей и не находится под следствием, несмотря на ряд уголовных дел против него в Грузии.
Сам Саакашвили опроверг эту информацию и заявил, что все данные были правдивы, а его подпись на обнародованной фотокопии является поддельной.
На момент лишения гражданства Саакашвили находился в США. Однако он сообщил, что не намерен быть беженцем или просить гражданства других стран, и заявил о намерении бороться за украинское гражданство, в том числе в судах. По его словам, ему поступали предложения от разных европейских стран о предоставлении гражданства, но он отказался.
Саакашвили заявил, что лишение его гражданства — это месть и личная инициатива главы украинского государства.
Политик покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.
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