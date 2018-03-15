НАТО не хочет новой гонки вооружения с РФ

НАТО не хочет новой «холодной войны» с Россией и гонки вооружений. Об этом в ходе брифинга заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Мы будем продолжать диалог (с Россией. — RT)… Уровень напряжения высок, повышается риск инцидентов. Именно поэтому важно вести политический диалог. Мы не хотим новой «холодной войны» и гонки вооружений, так как в этой гонке нет победителей», — заявил Столтенберг.
Ранее стало известно, что Столтенберг и глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе беседы обсудили «угрозы» со стороны России.