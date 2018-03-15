Савченко призвала задуматься о свержении власти на Украине

Савченко у здания СБУ призвала задуматься о свержении власти на Украине

Она также спросила, кто из украинцев «не думал о том, чтобы взорвать Банковую (улица в Киеве, на которой расположено здание администрации президента Украины . — RT) или Верховную Раду».

Кроме того, Савченко задалась вопросом, живут ли украинцы в «37-м году, в сталинских временах, когда такие мысли являются преступлением».