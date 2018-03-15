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Савченко призвала задуматься о свержении власти на Украине
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Савченко у здания СБУ призвала задуматься о свержении власти на Украине 

RT на русском 21 час назад
Фото: globallookpress.com
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко призвала задуматься о свержении действующей власти в стране. Об этом она сказала в ходе брифинга у здания Службы безопасности Украины.
«Украинцы, задайтесь вопросом — кто из вас хоть раз не задумывался о том, чтобы уничтожить эту власть, снести эту власть к чёртовой матери, как призывал Майдан?!» — приводит слова Савченко ФАН.
Она также спросила, кто из украинцев «не думал о том, чтобы взорвать Банковую (улица в Киеве, на которой расположено здание администрации президента Украины. — RT) или Верховную Раду».
Кроме того, Савченко задалась вопросом, живут ли украинцы в «37-м году, в сталинских временах, когда такие мысли являются преступлением».
Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко внёс в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.
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