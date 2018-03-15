Британия обвинила РФ в попытке «подорвать порядок» в мире

Министр обороны Велкиобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия использует свои военные возможности, чтобы «подорвать порядок по всему меру».
«Совершенно ясно, что Кремль не соблюдает международные правила поведения и использует свои растущие военные возможности, чтобы подорвать порядок по всему меру», — сказал Уильямсон, комментируя недавнее выступление российского лидера Владимира Путина перед Федеральным собранием.
Он также обвинил Россию «в ведении киберопераций» по всему миру.
Кроме того, он назвал приоритетом расходы Британии в военной сфере.
«Во времена когда наша экономика находится под огромных давлением мы всё же ставим как приоритет военные расходы. Мы инвестируем в высокоточное оружие во всех военных сферах…», — добавил британский министр.
Ранее посольство России в Великобритании прокомментировало заявление Гэвина Уильямсона о том, что Москва «нарушает правила, подрывая демократию и подвергая удару жизнеспособность» страны с помощью кибератак.