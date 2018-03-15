Британия обвинила РФ в попытке «подорвать порядок» в мире

Глава Минобороны Британии обвинил Россию в попытке подорвать порядок во всём мире

«Совершенно ясно, что Кремль не соблюдает международные правила поведения и использует свои растущие военные возможности, чтобы подорвать порядок по всему меру», — сказал Уильямсон, комментируя недавнее выступление российского лидера Владимира Путина перед Федеральным собранием. Министр обороны Велкиобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия использует свои военные возможности, чтобы «подорвать порядок по всему меру».

Он также обвинил Россию «в ведении киберопераций» по всему миру.

«Во времена когда наша экономика находится под огромных давлением мы всё же ставим как приоритет военные расходы. Мы инвестируем в высокоточное оружие во всех военных сферах…», — добавил британский министр. Кроме того, он назвал приоритетом расходы Британии в военной сфере.