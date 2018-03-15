Ещё
Британия обвинила РФ в попытке «подорвать порядок» в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Глава Минобороны Британии обвинил Россию в попытке подорвать порядок во всём мире 

RT на русском 22 часа назад
Фото: globallookpress.com
Министр обороны Велкиобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия использует свои военные возможности, чтобы «подорвать порядок по всему меру».
«Совершенно ясно, что Кремль не соблюдает международные правила поведения и использует свои растущие военные возможности, чтобы подорвать порядок по всему меру», — сказал Уильямсон, комментируя недавнее выступление российского лидера Владимира Путина перед Федеральным собранием.
Он также обвинил Россию «в ведении киберопераций» по всему миру.
Кроме того, он назвал приоритетом расходы Британии в военной сфере.
«Во времена когда наша экономика находится под огромных давлением мы всё же ставим как приоритет военные расходы. Мы инвестируем в высокоточное оружие во всех военных сферах…», — добавил британский министр.
Ранее посольство России в Великобритании прокомментировало заявление Гэвина Уильямсона о том, что Москва «нарушает правила, подрывая демократию и подвергая удару жизнеспособность» страны с помощью кибератак.
RT на русском: последние новости
Почему киевляне массово покидают город Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Британии, который посоветовал России заткнуться В ЛНР заявили о предотвращении теракта на электроподстанции в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям123
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле272
Атомные подлодки РФ дошли до США89
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1265
Поклонская «подложила свинью» Собчак340
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение