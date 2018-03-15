Франция решила арестовать саудовскую принцессу

Во Франции судья выдал международный ордер на арест дочери короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда. Об этом сообщает в четверг, 15 марта, Reuters со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По его информации, Хассу бин Салман — сестру наследного принца Мухаммеда бин Салмана — разыскивают по делу члена ее службы безопасности. Ее хотят допросить в связи с вооруженным насилием, похищением, кражей и угрозами. Это произошло еще в 2016 году в парижской квартире принцессы.

Как ожидается, наследный принц Саудовской Аравии в начале апреля прибудет с визитом в Париж. Однако ранее его поездка уже несколько раз откладывалась.