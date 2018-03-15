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Франция решила арестовать саудовскую принцессу
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Франция решила арестовать саудовскую принцессу 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Reuters
Во Франции судья выдал международный ордер на арест дочери короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда. Об этом сообщает в четверг, 15 марта, Reuters со ссылкой на близкий к расследованию источник.
По его информации, Хассу бин Салман — сестру наследного принца Мухаммеда бин Салмана — разыскивают по делу члена ее службы безопасности. Ее хотят допросить в связи с вооруженным насилием, похищением, кражей и угрозами. Это произошло еще в 2016 году в парижской квартире принцессы.
Как ожидается, наследный принц Саудовской Аравии в начале апреля прибудет с визитом в Париж. Однако ранее его поездка уже несколько раз откладывалась.
Агентство отмечает, что ордер на арест принцессы пришелся на сложное для французско-саудовских отношений время. Так, Париж поддерживала более тесные связи с суннитскими государствами Персидского залива, в частности с Саудовской Аравией, при президенте Франсуа Олланде из-за его жесткой позиции в отношении Ирана на ядерных переговорах. Однако нынешний лидер Эммануэль Макрон стремится улучшить отношения с шиитским Ираном. Reuters добавляет, что 32-летний наследный принц Мухаммед в последние месяцы также стал более тесно общаться с президентом США Дональдом Трампом.
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