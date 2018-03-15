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Савченко потребовала допроса на детекторе лжи
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Савченко потребовала публичного допроса на детекторе лжи 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, комментируя обвинения в подготовке теракта в Раде, предложила правоохранителям публично допросить ее на детекторе лжи, "если им не слабо".
Ранее в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
"Предлагаю прокуратуре, Службе безопасности Украины и всем соответствующим органам допросить меня публично на полиграфе, на детекторе лжи, как его еще называют, и услышать публично на всю Украину, на весь мир ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо", — сказала Савченко журналистам, комментируя обвинения в подготовке теракта в Раде.
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