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Польша призвала найти виновников взрыва во Львове
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МИД Польши призвал найти устроивших взрыв возле мемориала во Львове 

RT на русском 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Польши призвало украинские власти найти лиц, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове. Об этом сообщается на сайте польского МИД. В ведомстве заявили, что осуждают действия лиц, ответственных за этот акт, и ожидают, что действия компетентных украинских служб приведут к быстрому объяснению обстоятельств инцидента, выявлению и наказанию виновных.
«Мы надеемся, что украинские власти, которые осудили этот инцидент, обеспечат адекватную защиту польских мест памяти жертв войны и политических репрессий», — заявили в МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве Польши заявили, что на всей территории Украины рекомендуется «соблюдать особую осторожность из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в общественных местах».
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что осуждает взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове.
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