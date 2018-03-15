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Киев готов обменять с Москвой задержанных граждан
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В Киеве заявили о готовности передать Москве 20 задержанных россиян в обмен на граждан Украины 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Киев готов передать Москве 20 задержанных украинскими властями россиян в обмен на граждан Украины, задержанных в России, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. «В Донбассе задержаны и осуждены более 20 русских», — написала она на своей странице в Facebook.
Геращенко отметила, что Киев «выступает за активизацию процесса» обмена, а также заявила о готовности «ко всем здоровым компромиссам ради освобождения» украинских граждан и военных.
Ранее российский полпред в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Россия призывает к скорейшему обмену пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».
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