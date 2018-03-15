Савченко обратилась с прошением к Путину 

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить осужденных в России украинцев.
В своем обращении Савченко подчеркнула, что не писала Владимиру Путину «письмо о личном помиловании», однако сейчас хочет обратиться к нему с просьбой освободить «всех украинцев», которые «удерживаются» в российских тюрьмах, передает РИА «Новости».
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе.
Было установлено, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
В мае 2016 года Савченко была помилована президентом России и вернулась на Украину.
В понедельник служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной рады Надежду Савченко на допрос по делу главы украинского центра освобождения пленных Владимира Рубана.
Во вторник замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать в Россию.
В ответ на это Савченко, обвиненная в бегстве в Россию, опубликовала фотографии из Страсбурга. В четверг она вернулась на Украину.
Генпрокуратура Украины заподозрила ее в подготовке теракта в Верховной раде.