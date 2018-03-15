Савченко обратилась с прошением к Путину

В своем обращении Савченко подчеркнула, что не писала Владимиру Путину «письмо о личном помиловании», однако сейчас хочет обратиться к нему с просьбой освободить «всех украинцев», которые «удерживаются» в российских тюрьмах, передает РИА «Новости»

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе.

Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Было установлено, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК

В мае 2016 года Савченко была помилована президентом России и вернулась на Украину

Во вторник замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать в Россию.

В ответ на это Савченко, обвиненная в бегстве в Россию, опубликовала фотографии из Страсбурга . В четверг она вернулась на Украину.

Генпрокуратура Украины заподозрила ее в подготовке теракта в Верховной раде.