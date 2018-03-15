Савченко: Парубий приводил снайперов на Майдан

Савченко: Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина» во время Майдана

"Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как (нынешний спикер Верховной рады Андрей — ред.) Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", — заявила Савченко. По ее словам, нынешний генпрокурор Юрий Луценко призывал с трибуны идти в наступление, пообещав, "что будет оружие".

В прошлом месяце грузинские снайперы, принимавшие участие в событиях на Майдане, сообщили, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского

В начале недели Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана , которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве. Однако оказалось, что депутата нет в стране, она уехала на сессию ПАСЕ в Страсбург.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил уже, что если Савченко не придет на допрос в четверг, он внесет в парламент представление на привлечение ее к ответственности. По последним данным, депутат прибыла на допрос в СБУ сопровождении сестры и своего пресс-секретаря.

Ранее "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что украинские власти могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота. Как заявили изданию осведомленные источники, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку".