Ещё
Савченко: Парубий приводил снайперов на Майдан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Савченко: Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина» во время Майдана 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
У митингующих в 2014 году на Майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста. Об этом сообщила вернувшаяся из Страсбурга депутат Верховной рады Надежда Савченко, пишет Страна.ua.
По ее словам, нынешний генпрокурор Юрий Луценко призывал с трибуны идти в наступление, пообещав, "что будет оружие".
"Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как (нынешний спикер Верховной рады Андрей — ред.) Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", — заявила Савченко.
В прошлом месяце грузинские снайперы, принимавшие участие в событиях на Майдане, сообщили, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.
В начале недели Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве. Однако оказалось, что депутата нет в стране, она уехала на сессию ПАСЕ в Страсбург.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил уже, что если Савченко не придет на допрос в четверг, он внесет в парламент представление на привлечение ее к ответственности. По последним данным, депутат прибыла на допрос в СБУ сопровождении сестры и своего пресс-секретаря.
Ранее "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что украинские власти могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота. Как заявили изданию осведомленные источники, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку".
РИА Новости: последние новости
Глава ДНР прибыл в Крым У Британии сдали нервы. Как Лондон нарушил правила дипломатии Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду "Героя Украины"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям121
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле269
Атомные подлодки РФ дошли до США87
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Поклонская «подложила свинью» Собчак340
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение