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Лондон не отдаст «Новичка» Москве
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Франция вслед за Британией ополчилась на Россию
Франция вслед за Британией ополчилась на Россию

Лондон не отдаст «Новичка» Москве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Великобритания не передаст России образцы яда, которым был отравлен шпион Сергей Скрипаль. Об этом министр иностранных дел страны Борис Джонсон заявил в интервью радиостанции LBC.
Между тем, подчеркнул Джонсон, образец будет передан для исследования Организации по запрещению химического оружия.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». По ее словам, «Новичок» был разработан в России, в связи с чем в МИД Великобритании был вызван российский посол, от которого потребовали объяснить, является ли отравление бывшего полковника ГРУ «непосредственными действиями» России против Соединенного Королевства или ее неспособностью обеспечить контроль над «Новичком», который оказался у третьих лиц.
Накануне Мэй во время слушаний в парламенте сообщила, что Россия виновна в отравлении Скрипаля, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон. Кроме того, Мэй пригрозила России заморозкой ее госактивов при условии, что Великобритании станет известно об их использовании против безопасности страны, а также ужесточением таможенного контроля и контроля за частными самолетами.
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