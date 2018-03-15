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Британия пригрозила «друзьям Путина»
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Британия пригрозила «друзьям Путина» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал, что может ждать соратников президента России Владимира Путина в Соединенном Королевстве. Его слова передает Reuters.
Глава ведомства заявил, что «коррупционеры, обязанные своим положением российскому лидеру, и те, кто разбогател благодаря связям с ним, отныне будут под особым вниманием британской полиции». Это связано с недавним отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Москву.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.
Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.
Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.
В МИД России сообщили, что расценивают слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры.
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