Британия пригрозила «друзьям Путина»

Глава ведомства заявил, что «коррупционеры, обязанные своим положением российскому лидеру, и те, кто разбогател благодаря связям с ним, отныне будут под особым вниманием британской полиции». Это связано с недавним отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , в котором Лондон обвиняет Москву

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.