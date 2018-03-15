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Савченко обвинила Запад в поддержке Евромайдана
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Савченко заявила, что Евромайдан произошел при поддержке Запада 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что "оранжевая революция" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-2014 годах проходили при поддержке Запада.
"Преступления власти начались задолго, которые она провоцировала и создавала. И "оранжевая революция", и революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", — сказала Савченков четверг журналистам.
Она добавила, что после "евромайдана" "жизнь людей не улучшилась".
Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией", развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.
В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
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