Савченко обвинила Запад в поддержке Евромайдана

Савченко заявила, что Евромайдан произошел при поддержке Запада

"Преступления власти начались задолго, которые она провоцировала и создавала. И "оранжевая революция", и революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", — сказала Савченков четверг журналистам. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что "оранжевая революция" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-2014 годах проходили при поддержке Запада.

Она добавила, что после "евромайдана" "жизнь людей не улучшилась".

Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией", развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Виктора Ющенко , тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.