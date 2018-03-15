Шредер рассказал о сходстве с Путиным

Шредер рассказал, чем они с Путиным похожи

"Он рос в коммуналке и с крысами, я — в бараке без отопления и электричества". Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованной в четверг в соцсетях, Шредер рассказал, что их с Путиным многое объединяет:

"Мы оба не забыли, откуда мы родом. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей", — сказал Шредер.