Шредер рассказал о сходстве с Путиным

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого связывают дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал, чем они похожи.
Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованной в четверг в соцсетях, Шредер рассказал, что их с Путиным многое объединяет:
"Он рос в коммуналке и с крысами, я — в бараке без отопления и электричества".
"Мы оба не забыли, откуда мы родом. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей", — сказал Шредер.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился, что неоднократно был свидетелем как доверительно и абсолютно по-человечески Путин и Шредер могут "шутить друг над другом, раззадоривать друг друга.
"Действительно, чрезвычайно интересно за этим наблюдать…. Но важно вспомнить, что они стали настолько близки, будучи коллегами по работе. И дружеские отношения никоим образом не сказывались на том, как иногда жестко они могли вести разговор по спорным вопросам", — сказал он.