В Китае высказались о ситуации с РФ и Британией

В МИД Китая призвали власти России и Великобритании урегулировать разногласия только путём переговоров, также там отметили важность использования фактов и Устава ООН в разрешении сложившейся ситуации вокруг инцидента в Солсбери.
«Мы отметили заявления России и Великобритании по этому вопросу и надеемся, что все соответствующие стороны, основываясь на фактах и строго следуя принципам Устава ООН и соответствующих международных норм, на основе взаимоуважения смогут урегулировать имеющиеся разногласия путём переговоров», — цитирует официального представителя китайского МИД Лу Кана РИА Новости.
Дипломат добавил, что «Россия и Великобритания являются странами со значительным влиянием во всем мире», а «поддержание сотрудничества и коммуникации между постоянными членами СБ ООН крайне важно».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вновь призывает Лондон предоставить все материалы по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.