Ещё
В Китае высказались о ситуации с РФ и Британией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Китай призвал следовать Уставу ООН в разрешении российско-британских разногласий 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Reuters
В МИД Китая призвали власти России и Великобритании урегулировать разногласия только путём переговоров, также там отметили важность использования фактов и Устава ООН в разрешении сложившейся ситуации вокруг инцидента в Солсбери.
«Мы отметили заявления России и Великобритании по этому вопросу и надеемся, что все соответствующие стороны, основываясь на фактах и строго следуя принципам Устава ООН и соответствующих международных норм, на основе взаимоуважения смогут урегулировать имеющиеся разногласия путём переговоров», — цитирует официального представителя китайского МИД Лу Кана РИА Новости.
Дипломат добавил, что «Россия и Великобритания являются странами со значительным влиянием во всем мире», а «поддержание сотрудничества и коммуникации между постоянными членами СБ ООН крайне важно».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вновь призывает Лондон предоставить все материалы по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
RT на русском: последние новости
Почему киевляне массово покидают город Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Британии, который посоветовал России заткнуться После отравления Скрипаля британские политики угрожают России «ответными мерами»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям121
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле269
Атомные подлодки РФ дошли до США87
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Поклонская «подложила свинью» Собчак340
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение