Отказ Филиппин работать с МУС назвали «началом конца» суда

"Отзыв Филиппинами, я уверен, вызовет лавину других стран, покидающих суд. Во-вторых, другие азиатские представители не присоединятся к МУС сейчас. Это начало конца для суда", — приводит слова Рока телеканал ABS-CBN.

Накануне стало известно, что Филиппины отзывают ратификацию статута. Президент страны Родриго Дутерте заявил, что подводом для этого решения стали "беспрецедентные и вызывающие нападки" на него и его администрацию. Ранее СМИ со ссылкой на представителя администрации Филиппин сообщали, что МУС уведомил власти страны о возможном расследовании в отношении президента страны Родриго Дутерте в связи с его политикой по борьбе с наркотиками.