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Отказ Филиппин работать с МУС назвали «началом конца» суда
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В Маниле назвали отказ Филиппин работать с МУС «началом конца» для суда 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Noel Celis
Отзыв Филиппинами ратификации Римского статута, устанавливающего участие станы в работе Международного уголовного суда (МУС), станет для него "началом конца", так как примеру Филиппин последуют другие страны, заявил представитель президента Филиппин Гарри Рок.
Накануне стало известно, что Филиппины отзывают ратификацию статута. Президент страны Родриго Дутерте заявил, что подводом для этого решения стали "беспрецедентные и вызывающие нападки" на него и его администрацию. Ранее СМИ со ссылкой на представителя администрации Филиппин сообщали, что МУС уведомил власти страны о возможном расследовании в отношении президента страны Родриго Дутерте в связи с его политикой по борьбе с наркотиками.
"Отзыв Филиппинами, я уверен, вызовет лавину других стран, покидающих суд. Во-вторых, другие азиатские представители не присоединятся к МУС сейчас. Это начало конца для суда", — приводит слова Рока телеканал ABS-CBN.
Избранный в мае 2017 года Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.
Дутерте ранее заявлял, что страна может выйти из ООН в ответ на критику организацией участившихся убийств, совершаемых в ходе полицейских рейдов в рамках программы по борьбе с наркоторговлей.
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