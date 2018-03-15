В Саудовской Аравии женщины получили новую возможность

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В Саудовской Аравии женщинам разрешили в силах гражданской обороны 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: Reuters
Женщины в Саудовской Аравии через три месяца смогут занимать позиции сотрудников служб безопасности в силах гражданской обороны королевства и в государственном секторе, сообщает издание Gulf News.
Для девушек также станут доступны курсы в образовательных учреждениях по гражданской обороне и безопасности. Об этом заявил заместитель главы сил гражданской обороны по вопросам безопасности Абдул Рахман аль-Хусейни.
"Мы работаем вместе с министерством образования для внедрения курсов по технике безопасности и противопожарной безопасности для обоих полов в ряде университетов", — отметил он.
Изменение социального статуса женщин является частью стратегии Vision 2030 властей Саудовской Аравии.
Ранее в марте в королевстве для женщин появилась возможность служить в вооруженных силах. Всего было открыто 140 позиций, число заявок от женщин на службу в армии составило 107 тысяч.
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