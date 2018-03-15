В Баку открывается шестой Глобальный форум

"В работе форума примут участие мировые лидеры, действующие и бывшие президенты, премьер-министры и министры иностранных дел зарубежных стран, а также влиятельные общественные и политические их деятели. В частности, среди них будут президенты Албании, Македонии и Молдовы — Илир Мета, Георге Иванов и Игорь Додон соответственно, член президиума Верховного совета Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр и глава МИД Турции — Бинали Йылдырым и Мевлют Чавушоглу, вице-премьер Палестины Зиад Абу Амр, вице-премьер Боснии и Герцеговины Мирко Шарович, вице-премьер Румынии Ана Бирчалл и др. В целом ожидается участие около 500 гостей", — сообщила ранее пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой. Шестой Глобальный форум открывается в четверг в Баку , в нем примут участие действующие и бывшие президенты, премьеры и министры иностранных дел зарубежных стран, а также влиятельные общественные и политические их деятели.

На форуме, который будет посвящен проблеме "Отождествления противоречий для создания инклюзивных обществ", будут обсуждены вопросы мира и безопасности на Ближнем Востоке, нынешняя геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни и др.