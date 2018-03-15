Названа главная угроза для Порошенко

В Раде объяснили, почему украинцы являются главной угрозой для Порошенко

Нестор Шуфрич. "Я голосовал за создание Антикоррупционного суда и хочу, чтобы судьи были действительно независимыми. Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте", — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne. Украинские власти не примут законопроект об Антикоррупционном суде в связи с тем, что он представляет опасность для президента страны Петра Порошенко , считает депутат Верховной рады

"Угроза для Порошенко — не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска", — добавил депутат. Шуфрич также отметил, что главной угрозой для Порошенко являются жители Украины.

Создание на Украине Антикоррупционного суда является одним основным из основных требований МВФ к Киеву для продолжения дальнейшего сотрудничества. В случае создание суда украинские власти смогут рассчитывать на получение от МВФ очередного транша в рамках четырехлетней программы по оказанию помощи Украине.

Законопроект об Антикоррупционном суде был принят Верховной рады в первом чтении. Документ еще должен пройти второе чтение.