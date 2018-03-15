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Названа главная угроза для Порошенко
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В Раде объяснили, почему украинцы являются главной угрозой для Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Украинские власти не примут законопроект об Антикоррупционном суде в связи с тем, что он представляет опасность для президента страны Петра Порошенко, считает депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.
"Я голосовал за создание Антикоррупционного суда и хочу, чтобы судьи были действительно независимыми. Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте", — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.
Шуфрич также отметил, что главной угрозой для Порошенко являются жители Украины.
"Угроза для Порошенко — не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска", — добавил депутат.
Создание на Украине Антикоррупционного суда является одним основным из основных требований МВФ к Киеву для продолжения дальнейшего сотрудничества. В случае создание суда украинские власти смогут рассчитывать на получение от МВФ очередного транша в рамках четырехлетней программы по оказанию помощи Украине.
Законопроект об Антикоррупционном суде был принят Верховной рады в первом чтении. Документ еще должен пройти второе чтение.
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