Каждый 20-й украинец может остаться без пенсии

«Обозреватель» пишет, что в 2018 году каждый 20-й гражданин Украины пенсионного возраста не будет получать пенсию из-за нехватки рабочего стажа.

Из прогноза украинского пенсионного фонда, на который ссылается издание, следует, что через десять лет 45 процентов 60-летних украинцев не смогут получить пенсию — они не наберут необходимого по новым правилам 35-летнего стажа. Им придется выходить на пенсию в 63 года или 65 лет.

Сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко заявил, что на Украине фактически ввели «гибкий коридор пенсионного возраста». Сейчас минимальный стаж для выхода на пенсию на Украине составляет 15 лет, но постепенно планка будет расти: в 2019-м потребуется 26 лет стажа, чтоб выйти на пенсию в 60 лет, от 16 до 25 лет, чтобы сделать это в 63 года, и 15 лет, чтобы получать пенсию в 65 лет.

Ранее в министерстве социальной политики Украины сообщили, что средний размер пенсии в стране составляет 1888 гривен (около 4090 рублей).

С 1 января 2018 года на Украине для сокращения дефицита пенсионного фонда с 15-и до 25 лет увеличили минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, претендующим на пенсионные выплаты. В течение следующих десяти лет требования к стажу продолжат расти ежегодно, а в 2028 году необходимый минимальный стаж достигнет 35 лет.