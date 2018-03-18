Семья немецкого экс-офицера попросила убежища в России

Семья немецкого экс-офицера попросила политического убежища в России

"В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии — семья Бергфельд — с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории Российской Федерации. Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры", — рассказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей. По словам Маркуса, на родине он и его близкие подвергались травле, он опасается, что в случае возвращения в Германию его семье грозит опасность.