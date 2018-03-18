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Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России
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Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Семья Бергфельд из Германии обратилась в консульский отдел посольства России в Латвии с просьбой о предоставлении убежища на территории России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе посольства.
«В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии — семья Бергфельд — с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории Российской Федерации. Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры», — рассказали в пресс-службе.
Ранее издание DailyStorm опубликовало материал о том, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей. По словам Маркуса, на родине он и его близкие подвергались травле, его детей власти пытались изъять из семьи. Офицер предполагает, что «гонения и планомерное уничтожение семьи» связаны с тем, что он в 2011 году получил доступ к некоей информации касательно секретного военного объекта, на котором располагалось американское ядерное оружие.
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