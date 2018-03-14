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Украинцев перестали пускать в Крым
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Украинцев перестали пускать в Крым 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Направляющихся в Крым украинцев встречают длительными проверками и допросами на границе, зачастую им отказывают во въезде. Об этом газете «Вести» рассказал житель Украины, недавно пересекавший границу с полуостровом.
«Людей при въезде на территорию Крыма опрашивают и ставят штамп, а затем просят пройти в специальную комнату — якобы для уточнения нюансов. В присутствии автоматчика требуют положить телефоны на лавочку и не прикасаться к ним», — рассказал собеседник газеты.
Мужчина добавил, что затем «сотрудники ФСБ России» проводят допрос, на котором задают вопросы о целях визита в Крым.
«Майор ФСБ спрашивал у меня, например, почему вы так легко одеты? Сколько вы зарабатываете? Служили ли вы или ваши родственники, или же знакомые в [зоне проведения] АТО [антитеррористической операции на юго-востоке Украины]? Были ли вы на Майдане? Не были? А почему? Потом в смартфоне проверяют ваши личные переписки в соцсетях и мессенджерах, телефонную книгу. После этого выносят вердикт и либо пускают, либо вручают уведомление о запрете на въезд на территорию РФ. При вопросе, на сколько запрещен вьезд, аргументированного ответа нет», — указал он.
При этом в материале не приводятся методы, с помощью которых мужчина определил, что беседует с «майором ФСБ».
12 марта киевские власти объявили, что с 2015 года начислили российским авиакомпаниям штрафы на сумму 209 миллионов долларов за полеты в Крым. Для взыскания штрафов Госавиаслужба Украины обращается в украинские суды, после чего планирует направить иски в международные.
>> На границе с Крымом пограничники задержали украинца
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.
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