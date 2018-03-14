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«Война» с Британией, наследство Табакова и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Жириновский довел Собчак до слез
Между кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским вновь произошел конфликт во время дебатов. Запись инцидента появилась в социальных сетях. Собчак пожаловалась, что Жириновский постоянно ее перебивает и оскорбляет. В ответ лидер либерал-демократов потребовал вызвать психиатров и связать ее.
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На Меркель произошло нападение
У здания парламента Германии неизвестный мужчину напал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, передает Die Welt.
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Захарова жестко ответила Мэй на критику Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление о том, что глава российского МИД Сергей Лавров не достоин своего поста. Заявление британские СМИ приписали премьер-министру страны Терезе Мэй.
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Жена Аршавина расплатилась с «Аэрофлотом»
Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса полностью оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные из-за задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиакомпания.
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Стал известен размер наследства Табакова
Портал «Дни.ру» рассказал, какое наследство оставил скончавшийся режиссер Олег Табаков.
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Цены на дачи обвалились
За год стоимость дачных участков в Подмосковье упала в среднем на 39,5 процента — до 5,2 миллиона рублей Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов компании «Инком-недвижимость».
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Призрак Олимпиады-2018 сошла с ума
Серебряная медалиста Олимпийских игр в Пхенчхане кореянка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на южнокорейские СМИ.
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Мэй дала российским дипломатам неделю
Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за отравления шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй во время слушаний в британском парламенте, прямую трансляцию которых ведет РИА Новости.
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Названы сроки повышения пенсионного возраста
С 2020 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Такой сценарий представлен в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018–2021 годы, подготовленного экспертами Внешэкономбанка (ВЭБ).
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Украина объявила бойкот соревнованиям в России
АР
Министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Об этом Жданов сообщил на своей странице в Facebook.
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