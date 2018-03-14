FSR: «русские боты» вступились за любимого злодея из «Звёздных войн»

В новом документальном фильме, повествующим о том, как создавались «Звёздные войны: Последние джедаи», режиссёр киноленты Райан Джонсон рассказал о том, как «российские боты» пытались вмешаться в творческий процесс коллектива, пишет Film School Rejects. По словам Джонсона, путём скоординированной кампании в соцсетях «русские» пытались предотвратить смерть их «любимого» персонажа — деспотичного генерала Хакса.

Новая документальная лента «Режиссёр и джедаи» Энтони Уонка, повествующая о создании последнего эпизода «Звёздных войн», получилась весьма противоречивой. В полуторачасовом фильме о фильме, который не так давно показали на кинофестивале South By Southwest, рассказывается о съёмочном процессе, мерах безопасности и реакции коллектива на смерть Кэрри Фишер — исполнительницы роли Леи Органы. Однако во всём документальном фильме есть не так много моментов, которые показывают, что съёмочный процесс всё-таки был связан с внешним миром, пишет Film School Rejects.

Если говорить конкретнее, то в начале ленты режиссёр Райан Джонсон честно рассказывает о попытках «российских ботов» повлиять на творческий процесс. «Теперь мы все знаем о русских ботах в интернете и их многочисленных политических целях, однако их кампания вокруг „Звёздных войн“ изумляет», — удивляется портал.

«Это невероятно, — рассказывает в киноленте Джонсон. — Это скоординированные действия российских аккаунтов. Их сотни».

Но чего же хотели «российские боты» от режиссёра новых «Звёздных войн»? По словам Джонсона, они хотели, чтобы создатели картины не убивали генерала Хакса. Российские аккаунты группировались вокруг хештега #HuxLive («Хакс, живи»). Свою активность «боты» проявили на раннем этапе съёмочного процесса с целью добиться того, чтобы «их любимый деспот» выжил на протяжении всей новой трилогии.

«Сейчас уже ясно, почему российским ботам нравится Хакс: они по уши влюблены в авторитарные режимы. Однако тогда они, судя по всему, озадачили как Джонсона, так и его сотрудников, работающих над «Последними джедаями», — делает вывод издание.

Однако этот эпизод — лишь один из интересных моментов, показанных в документальном фильме, который проливает свет на отношения между режиссёром и актёром, а также на то, как из отдельных сцен складывается полнометражная лента. К чести «Режиссёра и джедаев» он дал зрителям именно то, что им было нужно: он сблизил зрителей с режиссёром, провёл более глубокий анализ некоторых самых противоречивых сценарных решений, а также добавил немного конфликта.