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ЕС объявил о введении новых санкций против Сирии
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Евросоюз объявил о введении новых санкций против Сирии за «химические атаки» 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Reuters
Совет ЕС распространил в четверг заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения, датированное 19 марта, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел сообщества.
"19 марта 2018 года Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима, за их роль в создании химического оружия и его использовании против мирного населения", — говорилось в опубликованном заявлении.
В пресс-службе Совета ЕС уже назвали данный документ опубликованным по ошибке и сняли с сайта Совета.
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